Президент: Некоторые события, происходящие в мире, и особенно в мусульманском мире, беспокоят всех нас

Некоторые события, происходящие в современном мире, и особенно в мусульманском мире, безусловно, беспокоят всех нас.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев сказал на встрече с участниками международной конференции в Баку.

«Мы в Азербайджане всегда стремились и будем стремиться укреплять исламскую солидарность практическими шагами, своими делами», - подчеркнул глава государства.