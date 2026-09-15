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Президент: Некоторые события, происходящие в мире, и особенно в мусульманском мире, беспокоят всех нас

First News Media16:47 - Сегодня
Президент: Некоторые события, происходящие в мире, и особенно в мусульманском мире, беспокоят всех нас

Некоторые события, происходящие в современном мире, и особенно в мусульманском мире, безусловно, беспокоят всех нас.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев сказал на встрече с участниками международной конференции в Баку.

«Мы в Азербайджане всегда стремились и будем стремиться укреплять исламскую солидарность практическими шагами, своими делами», - подчеркнул глава государства.

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