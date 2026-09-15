Джейхун Байрамов и Хакан Фидан обсудили повестку азербайджано-турецкого стратегического союзничества - ФОТО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 15 сентября провели встречу в расширенном составе с участием делегаций Азербайджана и Турции.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, министры рассмотрели широкую повестку отношений стратегического союзничества, сформированных на основе руководства и видения президентов и закрепленных в Шушинской декларации.

В ходе обсуждений были затронуты вопросы политического диалога, торгово-экономических связей, инвестиций, энергетики, транспорта и логистики, безопасности и обороны, гуманитарного сотрудничества, а также координации в рамках международных и региональных организаций.

Министры подчеркнули важность таких институциональных механизмов, как Совет стратегического сотрудничества высокого уровня, политические консультации между министерствами иностранных дел и Межправительственная совместная комиссия по экономическому сотрудничеству.

Стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в рамках ООН, Организации тюркских государств, Организации исламского сотрудничества, ОБСЕ, Организации экономического сотрудничества, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, D-8 и других международных и региональных организаций.

Министры отметили вклад трех- и четырехсторонних форматов сотрудничества, таких как Азербайджан-Грузия-Турция, Азербайджан-Пакистан-Турция и Азербайджан-Узбекистан-Турция, в региональную безопасность, экономическое развитие и взаимосвязь.

На встрече обсуждались прогресс, достигнутый за последний год в направлении нормализации азербайджано-армянских отношений, а также практические шаги, которые будут предприняты для обеспечения прочного мира и регионального сотрудничества.

Министры также обменялись мнениями о событиях на Ближнем Востоке и в других регионах, новых геополитических реалиях и продолжающихся конфликтах.

Стороны еще раз подтвердили свою общую позицию о том, что конфликты и военные противостояния должны решаться политическими и дипломатическими усилиями.