Как международные деловые мероприятия могут работать на инвестиции и развитие Азербайджана

Севда Алиева около 15 лет проработала в государственном секторе, из них последние 10 лет — в сфере международного туризма и деловых мероприятий, продвигая Азербайджан на международной арене и участвуя в привлечении и реализации крупных международных проектов.

Сегодня она является основателем EVENTRA — специализированной компании, сфокусированной на привлечении международных деловых мероприятий в Азербайджан.

Как превратить опыт проведения крупнейших международных мероприятий в долгосрочное преимущество для страны?

Мне кажется, Азербайджан подошёл к очень интересному этапу.

За последние годы страна принимала совершенно разные по масштабу, формату и аудитории международные мероприятия — от Евровидения, Европейских игр и Формулы-1 до Международного астронавтического конгресса, COP29 и Всемирного форума городов.

Каждое из них решало свои задачи, но вместе они сформировали то, что невозможно получить только за счёт маркетинга: международную репутацию, опыт и доверие к способности Азербайджана принимать мероприятия мирового уровня.

Это очень серьёзный капитал.

И теперь, на мой взгляд, начинается самый интересный этап.

Вопрос уже не в том, что ещё мы способны провести. Вопрос в том, какие мероприятия нужны Азербайджану, зачем они нам нужны и какие из них мы хотим целенаправленно привлекать.

То есть следующий шаг — перейти от способности принимать международные мероприятия к системному подходу к их привлечению.

Что международные деловые мероприятия реально дают экономике страны?

Самый очевидный эффект — прямой экономический.

Участники прилетают в страну, живут в гостиницах, посещают рестораны, пользуются транспортом, туристическими услугами, площадками и услугами местных компаний.

При этом деловые мероприятия можно проводить практически круглый год. Для туризма это особенно важно: они позволяют создавать дополнительный поток вне высокого сезона и более равномерно загружать инфраструктуру.

Кроме того, крупные международные мероприятия нередко становятся стимулом для развития и улучшения самой инфраструктуры — появляются новые площадки, модернизируются гостиницы, транспорт, городская среда и сервисы. И важно, что после завершения мероприятия всё это остаётся стране и продолжает работать на её развитие.

Но для меня гораздо интереснее то, что происходит дальше.

За годы работы с международными проектами я много раз видела: иногда самый важный результат мероприятия происходит вообще не на сцене.

Он может произойти во время двадцатиминутной встречи двух людей, которые до приезда в Баку друг друга не знали.

Международный конгресс даёт компании, инвестору, учёному или эксперту конкретный повод приехать в Азербайджан, увидеть страну своими глазами, познакомиться с рынком и встретиться с потенциальными партнёрами.

Сам по себе конгресс инвестицию, конечно, не создаёт. Но он вполне может создать первый контакт, с которого эта инвестиция начинается.

Поэтому мне всегда интересно не только, сколько человек приехало и сколько дней они провели здесь. Гораздо важнее — что осталось в стране после их отъезда: новые проекты, партнёрства, знания, инвестиционный интерес, международные связи.

Чем такие мероприятия отличаются от «Формулы-1» или крупных футбольных матчей?

Я бы вообще их не противопоставляла. Они просто решают разные задачи.

Спортивные мероприятия дают огромную международную видимость, туристический поток, телевизионную аудиторию, эмоции и узнаваемость страны.

Деловые мероприятия работают более точечно. Они позволяют привести непосредственно в страну конкретное международное профессиональное сообщество — руководителей компаний, инвесторов, учёных, экспертов, представителей международных ассоциаций.

Поэтому сильной стране, на мой взгляд, нужен сбалансированный портфель международных мероприятий, где каждый формат работает на свою задачу.

Какие мероприятия Азербайджану действительно стоит привлекать?

Я точно не выбирала бы их только по принципу «чем больше участников, тем лучше».

Иногда 700 правильно подобранных участников могут дать стране значительно больше долгосрочной ценности, чем мероприятие на несколько тысяч человек.

Для меня количество участников само по себе никогда не является главным показателем. Важнее — кто эти люди и зачем мы хотим, чтобы именно они приехали в Азербайджан.

Поэтому я бы начинала с другого вопроса:

«Какие международные сообщества мы хотим привести в Азербайджан?»

Если определённая отрасль стратегически важна для страны, нужно посмотреть, какие международные организации, компании, ассоциации и профессиональные сообщества формируют в ней повестку. Где они встречаются? Какие конгрессы проводят? Кто принимает решение о следующей стране проведения?

Это могут быть технологии, энергетика, транспорт, здравоохранение и другие приоритетные направления.

Тогда мероприятие перестаёт быть конечной целью. Оно становится инструментом для развития конкретной отрасли и международных связей страны.

Почему международная организация должна выбрать именно Азербайджан?

Вот здесь начинается самое интересное.

Сегодня одной хорошей инфраструктуры уже недостаточно.

Современные площадки, качественные гостиницы, аэропорт и удобная логистика — всё это обязательно. Но всё это есть и у многих наших конкурентов.

Поэтому международную заявку нельзя строить только вокруг того, насколько красив Баку.

Мы иногда начинаем продавать город раньше, чем объяснили причину приехать.

Красивые фотографии привлекают внимание. Но сильную заявку выигрывает ответ на другой вопрос:

Почему именно Азербайджан? И почему именно сейчас?

У Азербайджана сегодня есть убедительная содержательная основа для таких заявок. Страна находится на пересечении важных экономических и транспортных процессов, активно участвует в международной энергетической и климатической повестке, усиливает свою роль в связях между Востоком и Западом, развивает инновационные направления.

При этом у нас уже есть серьёзный опыт международной дипломатии и проведения крупнейших международных мероприятий.

Поэтому сильная заявка должна рассказывать не просто о городе. Она должна объяснять, почему проведение конкретного мероприятия именно здесь имеет смысл и какую ценность Азербайджан может дать международному сообществу, которое за ним стоит.

Вот это и создаёт настоящее конкурентное преимущество.

Чего не хватает, чтобы привлекать такие мероприятия более системно?

Я бы даже не сказала, что нам чего-то критически не хватает. Наоборот, очень многое уже есть.

Есть сильные государственные институты, профессиональные сообщества, университеты, бизнес, инфраструктура и международный опыт.

Задача сейчас — правильно соединить всё это между собой.

При этом системное привлечение международных мероприятий требует работы на опережение.

В мире существуют тысячи международных ассоциаций, конгрессов, форумов и профессиональных платформ. Важно системно отслеживать, какие из них соответствуют стратегическим интересам страны, когда начинается отбор следующего места проведения, кто принимает решение и какие условия необходимы для участия Азербайджана.

Международные ассоциации нередко определяют место проведения за три, четыре, иногда пять лет.

Поэтому мероприятие, которое мы хотим увидеть в Баку в 2030 году, вполне возможно, нужно начинать привлекать уже сегодня.

И здесь особенно важно взаимодействие государства, бизнеса, университетов, профессиональных сообществ и местных ассоциаций.

Под конкретную возможность должна собираться сильная команда, способная объединить необходимые компетенции и представить конкурентоспособную заявку от Азербайджана.

Именно для этого появилась EVENTRA?

Во многом — да.

EVENTRA появилась из понимания, что между «в мире существует интересное международное мероприятие» и «оно проходит в Азербайджане» лежит огромный объём работы, который зачастую начинается за несколько лет до самого события.

Мы изначально хотели, чтобы EVENTRA подключалась гораздо раньше, чем начинается непосредственная организация мероприятия. Для нас работа начинается с самой возможности.

Мы определяем международные конгрессы, форумы и другие платформы, которые могут быть стратегически интересны Азербайджану, находим потенциальных партнёров внутри страны, объединяем необходимых участников, готовим заявку и сопровождаем весь процесс до получения права на проведение.

А после победы, если это необходимо, можем взять на себя и организацию самого мероприятия. Это позволяет сохранить первоначальную идею и задачи проекта при переходе от заявки к реализации.

Но для меня задача EVENTRA не ограничивается привлечением отдельных мероприятий. Гораздо важнее, чтобы вокруг этого направления постепенно формировалась сильная экосистема: местные ассоциации активнее выходили на международный уровень, университеты участвовали в заявках, бизнес видел в таких мероприятиях новые возможности, а государство и частный сектор объединялись вокруг действительно важных для страны проектов.

В конечном итоге я хотела бы видеть у Азербайджана устойчивый портфель международных мероприятий на годы вперёд — именно в тех направлениях, которые стратегически важны для страны. Потому что настоящий результат для меня — это не только выиграть право на проведение мероприятия и успешно его провести. Настоящий результат — когда мероприятие заканчивается, а его эффект для страны только начинается.

Именно в этом направлении мы хотим развивать EVENTRA. Наша цель — стать компанией, которая первой приходит на ум, когда речь идёт о привлечении и проведении серьёзного международного мероприятия в Азербайджане.