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Фидан встретился с генсеком ТюркПА в Баку

First News Media10:13 - Сегодня
Фидан встретился с генсеком ТюркПА в Баку

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе визита в Азербайджан встретился с генеральным секретарем Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) Рамилем Гасаном.

Как сообщает Report, на встрече стороны обсудили деятельность ТюркПА за последний год, подготовку к предстоящему пленарному заседанию и формирование общей парламентской стратегии.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления взаимодействия с Организацией тюркских государств для достижения общих целей. Отдельное внимание было уделено важности регулярных контактов с министерствами иностранных дел стран — членов организации.

Хакан Фидан заявил, что Министерство иностранных дел Турции продолжит оказывать всестороннюю поддержку деятельности ТюркПА под руководством Рамиля Гасана.

Во встрече также принял участие заместитель генерального секретаря ТюркПА Мухаммет Альпер Хаяли.

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