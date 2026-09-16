Центральный матч в Милане и полное расписание первого дня Лиги Европы

Сегодня стартует основной этап Лиги Европы УЕФА.

В первый игровой день состоятся девять матчей. Центральная встреча дня пройдет в Италии, где миланский «Милан» на домашней арене примет португальскую «Бенфику».

Лига Европы УЕФА, I тур

16 сентября

20:45

«Арарат-Армения» (Армения) — «Спарта» (Чехия)

«Омония» (Кипр) — «Сельта» (Испания)

23:00

«Милан» (Италия) — «Бенфика» (Португалия)

«Байер 04» (Германия) — «Целе» (Словения)

«Андерлехт» (Бельгия) — «Лион» (Франция)

«Сандерленд» (Англия) — «АЗ Алкмар» (Нидерланды)

«Штурм» (Австрия) — «Ренн» (Франция)

«Олимпиакос» (Греция) — «Ягеллония» (Польша)

«Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) — «Динамо» (Загреб, Хорватия)

Остальные поединки первого тура основного этапа состоятся 17 сентября.