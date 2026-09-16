Центральный матч в Милане и полное расписание первого дня Лиги Европы
Сегодня стартует основной этап Лиги Европы УЕФА.
В первый игровой день состоятся девять матчей. Центральная встреча дня пройдет в Италии, где миланский «Милан» на домашней арене примет португальскую «Бенфику».
Лига Европы УЕФА, I тур
16 сентября
20:45
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«Арарат-Армения» (Армения) — «Спарта» (Чехия)
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«Омония» (Кипр) — «Сельта» (Испания)
23:00
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«Милан» (Италия) — «Бенфика» (Португалия)
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«Байер 04» (Германия) — «Целе» (Словения)
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«Андерлехт» (Бельгия) — «Лион» (Франция)
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«Сандерленд» (Англия) — «АЗ Алкмар» (Нидерланды)
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«Штурм» (Австрия) — «Ренн» (Франция)
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«Олимпиакос» (Греция) — «Ягеллония» (Польша)
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«Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) — «Динамо» (Загреб, Хорватия)
Остальные поединки первого тура основного этапа состоятся 17 сентября.