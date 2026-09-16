Аргентинский лидер планирует ужесточить санкции против компаний, работающих на Фолклендских островах

Президент Аргентины Хавьер Милей на этой неделе готовит законопроект об ужесточении санкций против компаний, работающих на Фолклендских островах.

По мнению аналитиков, этот шаг усиливает неопределенность относительно того, приведет ли он к эскалации напряженности в отношениях с Великобританией путем воздействия на другие сектора экономики спорных островов.

Предлагаемый законопроект станет продолжением санкционных процедур, которые, по заявлению правительства Аргентины, были начаты в отношении по меньшей мере 60 компаний и физических лиц, связанных с оффшорной разведкой нефти вокруг островов, которые Аргентина называет Мальвинскими и на которые предъявляет права как на свои собственные, несмотря на то, что ими управляет Великобритания.

Источник: Reuters