Глава Генштаба Армении встретился с главой Нацгвардии Канзаса

Первый заместитель министра обороны Армении, начальник Генерального штаба Вооруженных сил, генерал-лейтенант Эдвард Асрян принял делегацию во главе с командующим Национальной гвардией штата Канзас США бригадным генералом Полом Шнайдером.

Как сообщает Министерство обороны Армении, в ходе встречи стороны обсудили вопросы партнерства между Вооруженными силами Армении и Национальной гвардией Канзаса.

Отдельное внимание было уделено подготовке профессиональных сержантов, военным учениям «Орел-партнер» (Eagle Partner), а также сотрудничеству по другим направлениям.

Собеседники высоко оценили достигнутый уровень взаимодействия между Вооруженными силами Армении и Национальной гвардией Канзаса, отметив его дальнейшее развитие и возможности для расширения сотрудничества в новых сферах.