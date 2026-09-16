 Цена на азербайджанскую нефть превысила $128 | 1news.az | Новости
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Цена на азербайджанскую нефть превысила $128

First News Media09:50 - Сегодня
Цена на азербайджанскую нефть превысила $128

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла на 0,74 доллара США, или на 0,6 процента, по сравнению с предыдущим показателем, достигнув 128,03 доллара США за баррель.

Об этом говорится в информации участников нефтяного рынка.

Отмечается, что цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 0,74 доллара, или на 0,6 процента, до 122,45 доллара.

Цена на сырую нефть марки URALS уменьшилась на 1,8 доллара, или на 1,9 процента, по сравнению с предыдущим показателем, достигнув 95,14 доллара за баррель.

Цена на нефть марки Dated Brent, добываемую в Северном море, выросла на 2,91 доллара, или на 2,3 процента, по сравнению с предыдущим показателем, достигнув 132,19 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена одного барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.

Согласно последним данным Trading Economics, в среду цена на сырую нефть опустилась ниже 105 долларов за баррель после того, как ранее достигла максимального уровня за последние четыре месяца.

«Снижение произошло на фоне неожиданного роста запасов нефти в США. По данным Американского института нефти (API), запасы сырой нефти в стране за прошлую неделю увеличились на 7,14 миллиона баррелей. При этом неделей ранее запасы сократились на 300 тысяч баррелей, а аналитики ожидали их дальнейшего снижения.

В то же время погрузки нефти в саудовском порту Янбу по-прежнему не возобновились после приостановки работы важного нефтепровода «Восток–Запад». Пока нет точной информации о сроках восстановления работы этого ключевого трубопровода, позволяющего обходить Ормузский пролив. Это связано с возобновлением на этой неделе атак поддерживаемых Ираном хуситов на Саудовскую Аравию.

В Ливии национальная нефтяная компания на фоне продолжающихся протестов приостановила работу на двух нефтяных месторождениях и одной насосной станции. Несмотря на это, общий объем добычи нефти в Ливии остается в основном стабильным и составляет около 1,4 миллиона баррелей в сутки», — говорится в информации Trading Economics.

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