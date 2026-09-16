Израильские военнослужащие похитили иранскую журналистку

Израильские военнослужащие задержали журналистку иранского телеканала Press TV Накку Хамед на Западном берегу реки Иордан, недалеко от Вифлеема.

Об этом сообщил сам телеканал.

По словам одного из коллег Хамед, израильские военнослужащие задержали всю съемочную группу и провели обыск. После этого операторов отпустили, а журналистку увезли в неизвестном направлении.

Press TV напомнил, что Накка Хамед уже дважды становилась мишенью во время работы на Западном берегу.

В декабре прошлого года журналистка получила ранения во время прямого эфира из лагеря беженцев Каландия.

Второй инцидент произошел 6 августа этого года, когда Хамед попала под обстрел.