 Израильские военнослужащие похитили иранскую журналистку | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Израильские военнослужащие похитили иранскую журналистку

First News Media09:13 - Сегодня
Израильские военнослужащие похитили иранскую журналистку

Израильские военнослужащие задержали журналистку иранского телеканала Press TV Накку Хамед на Западном берегу реки Иордан, недалеко от Вифлеема.

Об этом сообщил сам телеканал.

По словам одного из коллег Хамед, израильские военнослужащие задержали всю съемочную группу и провели обыск. После этого операторов отпустили, а журналистку увезли в неизвестном направлении.

Press TV напомнил, что Накка Хамед уже дважды становилась мишенью во время работы на Западном берегу.

В декабре прошлого года журналистка получила ранения во время прямого эфира из лагеря беженцев Каландия.

Второй инцидент произошел 6 августа этого года, когда Хамед попала под обстрел.

Поделиться:
298

Актуально

Общество

Дорожная обстановка в Баку: 10 участков, где серьезно затруднен проезд

Экономика

Цена на азербайджанскую нефть превысила $128

Политика

Хикмет Гаджиев поблагодарил главу Национального медиаофиса ОАЭ за приглашение ...

Спорт

В предвкушении гоночной стихии в Баку

В мире

Пашинян едет за Гессенской премией мира

ФБР: Россия планировала убийства сторонников Украины в США и Европе

Аргентинский лидер планирует ужесточить санкции против компаний, работающих на Фолклендских островах

Самолет Нетаньяху не приземлится в аэропорту Нью-Йорка

Выбор редактора

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Новости для вас

Apple представила iPhone 18 Pro, Pro Max и первый складной смартфон Apple iPhone Duo - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Мать убитой в Турции 146 ударами ножниц азербайджанки требует сурового наказания для зятя

Самолет Зеленского едва не попал под удар беспилотника при вылете из Молдовы

Медведев: Литва исчезнет с карты мира в случае конфликта с Россией

Последние новости

В Агсу перевернулся грузовик с курицей - ВИДЕО

Сегодня, 10:24

В Баку обсудят охрану историко-религиозных памятников

Сегодня, 10:18

Фидан встретился с генсеком ТюркПА в Баку

Сегодня, 10:13

Центральный матч в Милане и полное расписание первого дня Лиги Европы

Сегодня, 10:10

Пашинян едет за Гессенской премией мира

Сегодня, 10:05

Как международные деловые мероприятия могут работать на инвестиции и развитие Азербайджана

Сегодня, 10:00

В Сабунчинском районе Баку погиб пешеход

Сегодня, 09:57

Все артисты снялись с тура Эда Ширана после исключения Macklemore за поддержку Палестины - ФОТО

Сегодня, 09:53

Цена на азербайджанскую нефть превысила $128

Сегодня, 09:50

ФБР: Россия планировала убийства сторонников Украины в США и Европе

Сегодня, 09:47

Аргентинский лидер планирует ужесточить санкции против компаний, работающих на Фолклендских островах

Сегодня, 09:41

Самолет Нетаньяху не приземлится в аэропорту Нью-Йорка

Сегодня, 09:25

Хикмет Гаджиев поблагодарил главу Национального медиаофиса ОАЭ за приглашение на медиафорум - ФОТО

Сегодня, 09:15

Израильские военнослужащие похитили иранскую журналистку

Сегодня, 09:13

Трамп пригрозил не открывать Кеннеди-центр без своего имени в названии

Сегодня, 09:10

США потопили плавучую заправочную станцию

Сегодня, 09:03

В Сумгайыте произошло ДТП со смертельным исходом

Сегодня, 09:00

В Конгрессе раскрыли сумму затрат США на войну с Ираном

Сегодня, 08:58

В предвкушении гоночной стихии в Баку

Сегодня, 08:55

Над Черным морем заметили разведывательный беспилотник НАТО

Сегодня, 08:45
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10