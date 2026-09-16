ФБР: Россия планировала убийства сторонников Украины в США и Европе

Россия планировала убийства сторонников Украины в США и Европе, сообщает ФБР.

Американские власти предъявили обвинения пяти людям, предположительно связанным с российскими спецслужбами. По версии следствия, они пытались вербовать людей для слежки, убийств, а также атак на гражданскую и военную инфраструктуру в западных странах, передает Associated Press.

В ФБР заявили, что этим летом подозреваемые пытались нанять человека в США для слежки за неназванным российским диссидентом и его убийства. За выполнение задания ему предложили $40 тыс., однако он отказался.