Вооруженные силы США потопили плавучую заправочную станцию, которая, по данным Южного военного командования США (SOUTHCOM), использовалась для наркотрафика в восточной части Тихого океана.

Разведданные подтвердили, что судно обеспечивало логистику и снабжение эквадорской преступной группировки «Лос-Чонерос» (Los Choneros). После досмотра судна и эвакуации экипажа американские военные приняли решение затопить плавучую заправочную станцию. Находившихся на борту людей планируется передать правоохранительным органам Эквадора.

«Мы оказываем непрерывное давление на этих наркотеррористов и бьем по их самым уязвимым местам: ликвидируем их разветвленные сети, нарушаем их сложную логистику и наносим удар по их финансам», — заявил командующий SOUTHCOM генерал Фрэнсис Л. Донован.