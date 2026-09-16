 Хикмет Гаджиев поблагодарил главу Национального медиаофиса ОАЭ за приглашение на медиафорум - ФОТО | 1news.az | Новости
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Хикмет Гаджиев поблагодарил главу Национального медиаофиса ОАЭ за приглашение на медиафорум - ФОТО

First News Media09:15 - Сегодня
Хикмет Гаджиев поблагодарил главу Национального медиаофиса ОАЭ за приглашение на медиафорум - ФОТО

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поблагодарил председателя Национального медиаофиса ОАЭ Абдуллу Аль-Хамеда за приглашение на Арабский медиафорум.

Как сообщает 1news.az, об этом Х. Гаджиев написал на своей странице в социальной сети X.

"Уважаемый Абдулла М. Аль-Хамед, благодарю вас за приглашение на Арабский медиафорум и искренне поздравляю с организацией этого важного мероприятия на самом высоком уровне. Я высоко оценил наши содержательные обсуждения дальнейшего развития стратегического партнерства между Азербайджаном и ОАЭ, в том числе сотрудничества в сфере медиа и коммуникаций, в соответствии с руководством и видением наших президентов", - отметил он.

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