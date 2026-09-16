Хикмет Гаджиев поблагодарил главу Национального медиаофиса ОАЭ за приглашение на медиафорум - ФОТО
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поблагодарил председателя Национального медиаофиса ОАЭ Абдуллу Аль-Хамеда за приглашение на Арабский медиафорум.
Как сообщает 1news.az, об этом Х. Гаджиев написал на своей странице в социальной сети X.
"Уважаемый Абдулла М. Аль-Хамед, благодарю вас за приглашение на Арабский медиафорум и искренне поздравляю с организацией этого важного мероприятия на самом высоком уровне. Я высоко оценил наши содержательные обсуждения дальнейшего развития стратегического партнерства между Азербайджаном и ОАЭ, в том числе сотрудничества в сфере медиа и коммуникаций, в соответствии с руководством и видением наших президентов", - отметил он.
Dear Dr. Abdulla M. Alhamed @AMB_Alhamed, thank you for the kind invitation to the Arab Media Forum, and heartfelt congratulations on organizing this important event at the highest level.
I greatly valued our fruitful discussions on further advancing Azerbaijan–UAE strategic… https://t.co/3MGYOqIHi0 — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) September 16, 2026