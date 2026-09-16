 В Баку обсудят охрану историко-религиозных памятников | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

В Баку обсудят охрану историко-религиозных памятников

First News Media10:18 - Сегодня
В Баку обсудят охрану историко-религиозных памятников

В Баку 17 сентября состоится конференция «Охрана историко-религиозных памятников: вызовы и перспективы».

Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с религиозными организациями, организаторами мероприятия выступают Министерство культуры и Государственный комитет по работе с религиозными организациями.

В конференции примут участие представители государственных структур, депутаты Милли Меджлиса, ученые, профильные специалисты и представители общественности.

Участники обсудят современные подходы к охране и реставрации религиозно-культурного наследия, роль религиозных общин в его сохранении, а также значение восстанавливаемых религиозно-архитектурных памятников на освобожденных от оккупации территориях для городской среды.

В рамках конференции также состоятся панельные сессии на темы «Охрана культурно-религиозного наследия: право, практика и возможности» и «Значение историко-религиозных объектов в продвижении традиций толерантности и мультикультурализма».

Поделиться:
457

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял участие в открытии СЭС «Гобустан» - ФОТО

Спорт

Стали известны даты Гран-при Азербайджана Формулы-1 2027 года - ФОТО

Политика

Община Западного Азербайджана призвала Армению отказаться от политики «миацума»

Xроника

Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции, ...

Политика

КС Армении одобрил соглашение по проекту TRIPP

Община Западного Азербайджана призвала Армению отказаться от политики «миацума»

Фархад Мамедов: Осадок от реакции в Армении на посещение дипломатического корпуса в Карабах и Восточный Зангезур 

Турция предложила создать Банк развития тюркских государств

Выбор редактора

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Новости для вас

Завершился первый день поездки дипкорпуса в Карабах и Восточный Зангезур - ФОТО - ВИДЕО

Поездка дипломатов в Карабах и Восточный Зангезур продолжается

Представители дипломатического корпуса в Шуше — ФОТО

Президент Ирландии заявила Трампу о недопустимости «нормализации войны»

Последние новости

КС Армении одобрил соглашение по проекту TRIPP

Сегодня, 13:50

Цены на дизель в США поднялись до самого высокого уровня в истории страны

Сегодня, 13:48

СМИ: больницы Германии и бундесвер начали готовиться к возможной войне

Сегодня, 13:40

Стали известны даты Гран-при Азербайджана Формулы-1 2027 года - ФОТО

Сегодня, 13:30

ЕС направит до €12 млрд на развитие Среднего коридора для связи Кавказа и ЦА с Европой

Сегодня, 13:02

В «İrşad» стартовали специальные предложения «Зелёной пятницы» к новому учебному году - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:59

Ильхам Алиев принял участие в открытии СЭС «Гобустан» - ФОТО

Сегодня, 12:48

Община Западного Азербайджана призвала Армению отказаться от политики «миацума»

Сегодня, 12:42

Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции, проходящей в Баку

Сегодня, 12:32

Арриндел поддержала право западных азербайджанцев на возвращение

Сегодня, 12:28

В Конго продолжает распространяться вспышка Эболы

Сегодня, 12:20

Великобритания впервые за 16 лет закупила золото у Азербайджана

Сегодня, 12:15

Ильхам Алиев наградил медалью «Терегги» членов и сотрудников Палаты аудиторов

Сегодня, 12:05

Фархад Мамедов: Осадок от реакции в Армении на посещение дипломатического корпуса в Карабах и Восточный Зангезур 

Сегодня, 12:02

Ремонт дороги на улице Гасана Алиева в Баку осложнил передвижение студентов - ВИДЕО

Сегодня, 12:00

Грузия депортировала 78 иностранцев, включая граждан Азербайджана

Сегодня, 11:55

Турция предложила создать Банк развития тюркских государств

Сегодня, 11:53

Гусейнов: Агдам превращается из «Хиросимы Кавказа» в символ мира

Сегодня, 11:50

Пашазаде: Победа Азербайджана стала общей победой мусульман

Сегодня, 11:43

Вынесен приговор директору детского сада «Moon Kids»

Сегодня, 11:35
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10