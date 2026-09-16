В Баку обсудят охрану историко-религиозных памятников

В Баку 17 сентября состоится конференция «Охрана историко-религиозных памятников: вызовы и перспективы».

Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с религиозными организациями, организаторами мероприятия выступают Министерство культуры и Государственный комитет по работе с религиозными организациями.

В конференции примут участие представители государственных структур, депутаты Милли Меджлиса, ученые, профильные специалисты и представители общественности.

Участники обсудят современные подходы к охране и реставрации религиозно-культурного наследия, роль религиозных общин в его сохранении, а также значение восстанавливаемых религиозно-архитектурных памятников на освобожденных от оккупации территориях для городской среды.

В рамках конференции также состоятся панельные сессии на темы «Охрана культурно-религиозного наследия: право, практика и возможности» и «Значение историко-религиозных объектов в продвижении традиций толерантности и мультикультурализма».