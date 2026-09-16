Дорожная обстановка в Баку: 10 участков, где серьезно затруднен проезд

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Приморская улица, от Площади Флага в направлении круга "Азнефть";

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении круга "Гялябя";

6. Проспект Бабека, в направлении центра;

7. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

10. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова.