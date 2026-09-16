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Трамп пригрозил не открывать Кеннеди-центр без своего имени в названии

First News Media09:10 - Сегодня
Трамп пригрозил не открывать Кеннеди-центр без своего имени в названии

Совет директоров центра исполнительских искусств им. Кеннеди в Вашингтоне (Кеннеди-центр) решил немедленно закрыть здание из соображений безопасности и для проведения реконструкции.

Президент США Дональд Трамп, однако, пригрозил, что ремонтные работы не начнутся, пока окружной суд округа Колумбия не рассмотрит решение совета о переименовании центра в его честь. Об этом американский лидер сообщил в Truth Social.

«Закрытие состоится немедленно, однако ремонт и реконструкция — а это очень масштабная и сложная работа — не смогут начаться до тех пор, пока окружной суд округа Колумбия не вынесет решение по утвержденному советом названию. Если решение будет отрицательным — чего не должно произойти — и не будет отменено Верховным судом США, реконструкция и ремонт Кеннеди-центра не состоятся», — написал он.

Трамп также сообщил о переводе на счет центра собранных им же $17 млн «для поддержания финансовой стабильности».

Мемориальный центр исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди открылся в 1971 году в память о президенте Джоне Кеннеди. В центре находятся семь театров, ежегодно здесь проводят более 2 тыс. представлений.

В конце августа The Washington Post со ссылкой на судебный документ сообщила, что Минюст США угрожает снести Кеннеди-центр в случае отказа увековечить имя Трампа. По утверждению властей, президент обеспечил центру «финансовое оздоровление», а его имя и образ «критически важны» для центра.

Трамп вскоре после возвращения в Белый дом уволил директора Кеннеди-центра Дебору Раттер и ряд других членов совета директоров, а сам стал новым председателем. 19 декабря 2025 года назначенный президентом США совет единогласно проголосовал за переименование учреждения в «Трамп-Кеннеди-центр». Занимавшая на тот момент пост пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт объяснила решение о переименовании «невероятной работой», которую, по ее словам, Трамп проделал в центре с момента своего возвращения на пост президента.

В мае окружной судья округа Колумбия Кристофер Купер постановил убрать имя Трампа из названия центра, указав, что учреждение должно быть посвящено «президенту Кеннеди и только президенту Кеннеди». Решение президент раскритиковал.

Источник: РБК

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