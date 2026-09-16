Самолет Нетаньяху не приземлится в аэропорту Нью-Йорка

Самолет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не будет приземляться в нью-йоркском аэропорту во время его предстоящего визита.

Об этом сообщает Ynet.

По данным издания, службы безопасности приняли такое решение из-за опасений, что мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани может не разрешить самолету оставаться в аэропорту на протяжении всего визита.

В качестве альтернативных вариантов рассматриваются международный аэропорт Ньюарк Либерти в штате Нью-Джерси или расположенный поблизости военный аэродром.

Как отмечает Ynet, визит Нетаньяху пройдет при беспрецедентных мерах безопасности. Секретная служба США значительно усилит участие в его охране и будет сопровождать премьер-министра с момента приземления до обратного вылета.