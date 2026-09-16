В предвкушении гоночной стихии в Баку

Уже совсем скоро Баку вновь станет центром мирового автоспорта.

Столица Азербайджана принимает юбилейный этап Формулы-1, и с приближением гоночного уик-энда город постепенно меняет привычный ритм: на улицах появляются элементы трассы, обновляется инфраструктура. Впереди — особенная гонка, которая станет очередной главой в истории Формулы-1 на улицах Баку. Особенная она еще и потому, что это будет десятый юбилейный гран-при на улицах столицы.

АРЗУ ГУСЕЙНОВА

ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ BAKU CITY CIRCUIT

Этот год действительно является особенным, поскольку, как вы знаете, 2026 год — это год, когда Баку носит статус спортивной столицы мира. В связи с этим мы готовимся отметить этот год особенно. Конечно, среди городских треков Бакинская городская трасса занимает особое место. Её сложные повороты — испытание для команд Формулы-1. Каждый год команды приезжают сюда, чтобы пройти это испытание, и каждый год возникает так называемый «бакинский синдром»: практически каждый сезон здесь появляется новый победитель.

Чем популярнее становится Бакинская гонка, тем больше она способствует развитию туризма. В качестве крупного спортивного мероприятия Формула-1 считается одной из самых известных спортивных серий в мире. Ее аудитория насчитывает более 500 миллионов болельщиков, в социальных сетях это число достигает сотни миллионов поклонников и зрителей. Прибывающие в Азербайджан представители международных СМИ не только освещают Формулу-1, но и создают для нас прекрасную возможность продемонстрировать Баку и Азербайджан, познакомить мировую аудиторию с культурой нашего города, его архитектурой и достопримечательностями.

Бакинская трасса — одна из самых необычных трасс королевской гонки. Она сочетает очень длинную прямую, узкие городские улицы и медленные повороты. Она была спроектирована немецким архитектором Германом Тильке. Движение по ней происходит против часовой стрелки. Во время движения по трассе видны Ичеришехер, архитектурные памятники Баку и прибрежная часть Каспия.

СУБХАН МАМЕДЗАДЕ

МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА

Если рассматривать Бакинскую трассу с точки зрения команды, которая занимается её монтажом, то необходимо учитывать, что это городская трасса. Все монтажные работы приходится выполнять в обычные дни, когда город продолжает функционировать. Это, в свою очередь, требует различных специальных решений — как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения организации и регулирования движения.

По словам менеджера отдела передачи объекта (гоночного трека) Субхана Мамедзаде, если сравнивать бакинский трек с другими городскими трассами, то его монтаж является более сложным. В первые годы на монтаж требовалось около двух месяцев. Однако за последние три года все же удалось сократить этот срок примерно до пяти недель. Это — результат накопленного опыта совместной работы как самой команды, так и компаний-подрядчиков.

В ходе самой гонки могут случаться различные неприятные эпизоды и аварии. В этом и кроется неизбежная опасная сторона соревнований. И тут в дело вступают маршалы. Они следят за безопасностью на трассе — реагируют на аварии, остановившиеся машины и опасные ситуации. Эти участники процесса работают буквально в нескольких метрах от болидов, которые могут мчаться мимо на скорости более 300 км/ч. Поэтому подготовка и дисциплина маршалов имеют огромное значение. За время проведения соревнований Азербайджан сумел воспитать целое поколение маршалов, некоторые из которых даже имеют опыт работы на гонках в других странах. Говоря о персонале гонки, не будем забывать и о волонтерах. Пока внимание зрителей приковано к пилотам на трассе, за пределами гоночного полотна тоже кипит работа. Навигация, помощь гостям, организация зон — за многими привычными для зрителя деталями стоят волонтеры. Они помогают ориентироваться гостям, отвечают на вопросы и создают ту самую атмосферу гостеприимства, которой славится азербайджанский этап Формулы-1. Они проходят необходимый курс обучения, таким образом становясь настоящими мастерами своего дела.

ИРАНА АХМЕДОВА

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ВСС

Они должны очень хорошо знать структуру мероприятия. Волонтеры должны знать различные зоны и расположение объектов. Любой гость может задать вопрос: например, как пройти на свою трибуну или где находится та или иная точка. Волонтер должен предоставить эффективную и правильную информацию. Именно поэтому необходимы хорошие знания.

По итогам всего сказанного, конечно же, хочется поговорить и о самой гонке. Бакинская гонка, начиная со своего первого сезона, славится своими неожиданными результатами. В предыдущие годы здесь случались аварии, технические проблемы и неожиданные победители, поэтому гонку часто называют одной из самых непредсказуемых. Тут достаточно вспомнить первого победителя Гран-при Азербайджана — Даниэля Риккардо. Было это в 2017 году. Он умудрился разбить свою машину в квалификации, а впоследствии оказался быстрее всех своих соперников.

Были и на бакинских гонках своеобразные символы сезонов. В 2019 году это был печально известный дренажный люк, на который наехал Джордж Расселл. В прошлом же году бакинская гонка прославила обычного бакинского уличного кота, который за сутки превратился в настоящую интернет-сенсацию.

Будет ли интересный элемент соревнований в этом году? Покажет время. Наряду с гонкой зрители ждут в Баку и выступления мировых звёзд эстрады — Кэлвина Харриса и Кэти Перри. Вопрос о победителе также весьма интересен. Сможет ли выиграть гонку нынешний лидер общего зачета Кими Антонелли? Или трасса наконец покорится Шарлю Леклеру, который, проводя удачную квалификацию, так и не смог зацепиться за первое место в финальных заездах? Все это покажет финальная гонка, которая состоится 26 сентября. Юбилейный Гран-при Азербайджана уже совсем близко. Впереди — скорость, борьба, эмоции и те самые моменты, ради которых Формулу-1 невозможно не любить. Одним словом, нас ждёт ещё одна увлекательная история.

ЭМИН АХМЕДОВ