Хикмет Гаджиев обсудил с советником президента ОАЭ последние события в регионе - ФОТО
Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился в Абу-Даби с дипломатическим советником президента ОАЭ Анваром Гаргашем.
Об этом помощник Президента Азербайджана написал в своем аккаунте в соцсети X.
«В ходе встречи были обсуждены пути укрепления двусторонних отношений между двумя странами в различных сферах, а также вопросы, представляющие взаимный интерес. Стороны также рассмотрели последние региональные события и обменялись мнениями по ним», — написал он.
ABU DHABI (WAM)
Met with Dr. Anwar Gargash, Diplomatic Adviser to the UAE President in Abu Dhabi.
The meeting discussed ways to strengthen bilateral relations between the two countries across various fields, as well as issues of mutual interest.
The two sides also reviewed… pic.twitter.com/Ol0fINUskP — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) September 15, 2026