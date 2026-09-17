На станции метро «Ази Асланов» начался заключительный этап реконструкции

В Бакинском метрополитене подходят к завершению капитальные ремонтные и реконструкционные работы на тупиковом участке станции «Ази Асланов» Красной линии.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом заявил руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, на объекте начался заключительный этап работ. Реконструкция проводится на участке протяженностью около 280 метров и включает три этапа.

В рамках ранее выполненных работ специалисты провели ремонтно-восстановительные мероприятия, а также укрепили и выровняли боковые стены и пол с использованием технологии набрызг-бетонирования. Дополнительно были усилены конструкции пола, стен и потолка.

Также заново установлены перегородки, разделяющие средние пути тупикового участка.

В настоящее время специалисты выполняют завершающий комплекс работ. Завершить капитальную реконструкцию планируется в конце ноября 2026 года.