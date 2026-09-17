Депутаты Милли Меджлиса будут наблюдать за парламентскими выборами в России
Группа депутатов Милли Меджлиса 18 сентября отправится в Россию для наблюдения за выборами в Государственную думу.
Председатель комитета Милли Меджлиса Азер Амирасланов, депутаты Фатма Йылдырым, Анар Мамедов и Эйваз Гурбанов будут наблюдать за избирательным процессом в Москве, а Сабир Гаджиев - в Санкт-Петербурге.
Депутаты ознакомятся с условиями на избирательных участках, а также будут наблюдать за голосованием и подсчетом голосов.
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