Депутаты Милли Меджлиса будут наблюдать за парламентскими выборами в России

Группа депутатов Милли Меджлиса 18 сентября отправится в Россию для наблюдения за выборами в Государственную думу.

Председатель комитета Милли Меджлиса Азер Амирасланов, депутаты Фатма Йылдырым, Анар Мамедов и Эйваз Гурбанов будут наблюдать за избирательным процессом в Москве, а Сабир Гаджиев - в Санкт-Петербурге.

Депутаты ознакомятся с условиями на избирательных участках, а также будут наблюдать за голосованием и подсчетом голосов.