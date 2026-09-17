Гутерриш считает, что неконтролируемый ИИ — экзистенциальная угроза для мира

Выход искусственного интеллекта (ИИ) из-под контроля человека является одной из экзистенциальных угроз для планеты.

Такое заявление на пресс-конференции сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Мы не можем позволить себе игнорировать высказанные опасения, особенно со стороны тех, кто находится на переднем крае разработки ИИ", — отметил глава всемирной организации.

Чиновник убежден, что ИИ может быть одной из главных опасностей для существования человечества. "В то время, когда мир сталкивается с тремя экзистенциальными угрозами — вышедшим из-под контроля искусственным интеллектом, климатическим кризисом и недопустимым углублением неравенства, — международное сотрудничество необходимо как никогда", — подчеркнул Гутерриш.