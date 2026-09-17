Пашинян заявил, что проходит дополнительные курсы по русскому языку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян проходит дополнительные курсы по русскому языку.

Он сообщил об этом на заседании правительства Армении.

Как заявил министр труда и социальных вопросов Арсен Торосян, чтобы работать эффективнее, госслужащие должны учить иностранные языки, прежде всего английский, без которого международная коммуникация чиновников становится невозможной. Он предложил ввести требование о владении иностранными языками в аттестацию госслужащих.

«Почему только английский? Я, например, сейчас хожу на уроки русского, которые проводятся в Государственной академии управления. Кто-то другой может пойти на курсы японского, китайского, испанского, немецкого», – заявил премьер.

Он отметил важность избавления общества (в особенности мальчиков и юношей) от понятий, присущих криминальной субкультуре, по которым образование считается чем-то зазорным. Из-за этого, по мнению премьера, мужчины теряют конкурентоспособность на рынке труда в Армении.

Источник: Sputnik Армения