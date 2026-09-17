В Лянкяране задержан водитель с заклеенными номерами машины

В Лянкяране задержан водитель, который заклеил лентой номерные знаки автомобиля, чтобы уйти от ответственности.

Как сообщает 1news.az, сотрудники отделения Государственной дорожной полиции Лянкяранского городского районного отдела полиции на территории города остановили автомобиль марки Mercedes, которым управляли с заклеенными липкой лентой государственными регистрационными знаками.

В ходе разбирательства было установлено, что водитель транспортного средства намеренно исказил видимость государственных регистрационных знаков с целью уклонения от ответственности за допущенные им нарушения правил дорожного движения.

В отношении водителя составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках.