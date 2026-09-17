Саадат Юсифова: В Худавенге и Гянджасаре зафиксированы случаи извлечения костей из могил

«В связи с ущербом, нанесенным религиозно-культурному наследию на освобожденных от оккупации территориях, изъятием культурных ценностей из памятников, а также вопросами атрибуции и реституции в рамках Интерпола и ЮНЕСКО проводится ряд работ».

Как сообщает 1news.az, об этом заявила заместитель министра культуры Саадат Юсифова, выступая на конференции на тему «Охрана историко-религиозных памятников: вызовы и перспективы».

Она отметила, что незаконные вмешательства в исторические и религиозные памятники в период оккупации обусловили необходимость вынесения на повестку дня ряда вопросов в рамках международного права.

«А это требует прояснения ряда вопросов международного права, поднятия вопросов атрибуции и реституции. В этом направлении в рамках Интерпола и ЮНЕСКО уже ведется определенная работа».

По словам С.Юсифовой, в результате проведенного анализа было установлено, что на освобожденных от оккупации территориях полностью разрушено 68 памятников, а 114 памятникам был нанесен ущерб различной степени и масштаба.

Замминистра отметила, что ущерб разной степени причинен и другим памятникам, зафиксированы факты их присвоения и подвергания вандализму.

Она обратила внимание на то, что инвентаризация 130 памятников государственного значения в Карабахе и Восточном Зангезуре еще не завершена. Основной причиной этого С.Юсифова назвала заминированность данных территорий.

Замминистра сообщила, что в ходе инвентаризации было определено, что 9 состоящих на государственном учете тюрбе (усыпальниц), 3 кладбища и 7 мечетей полностью разрушены, а 25 мечетей, 14 тюрбе и 2 склепа подверглись разрушениям различного масштаба.

С.Юсифова также заявила, что серьезный ущерб был нанесен христианскому религиозному наследию.

«На освобожденных от оккупаций территориях полностью разрушен один храм, а 20 храмов подверглись разрушениям различного масштаба».

Замминистра также довела до внимания, что в период оккупации в монастыре Худавенг осуществлялись незаконные вмешательства и проводились фальшивые реставрационные работы.

Она отметила, что фрески и хачкары в монастыре были демонтированы и вывезены с территории. Кроме того, зафиксированы случаи извлечения костей из могил на территории комплексов Худавенг и Гянджасар.

С.Юсифова отметила, что в прошлом году на освобожденных от оккупации территориях на государственный учет были взяты 4 мечети, 7 тюрбе, 4 монастыря и 13 храмов.

Замминистра сообщила, что в стране продолжается процесс взятия историко-религиозных памятников под государственную охрану.

«Решением Кабинета министров за номером 132, принятым в 2001 году, под государственную охрану на территории страны были взяты 423 мечети, 213 тюрбе, 163 кладбища, 222 церкви и храма. Этот процесс продолжается и в настоящее время».

С.Юсифова также рассказала о работах, проводимых в направлении инвентаризации исторического и религиозного наследия на освобожденных от оккупации территориях.

По ее словам, Службой по охране культурного наследия при Министерстве культуры с 13 ноября 2020 года инвентаризационные работы были проведены в общей сложности на 575 памятниках, 196 из которых находятся в городе Шуша.

Замминистра подчеркнула, что инвентаризация не ограничивается лишь определением текущего состояния памятников.

«В рамках инвентаризации проводятся полевые исследования и составляются электронные карты памятников».