Али Нагиев принял участие в 28-м заседании Конференции органов спецслужб тюркоязычных государств

Делегация во главе с начальником Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджанской Республики, генерал-полковником Али Нагиевым приняла участие в 28-м заседании Конференции органов специальных служб тюркоязычных государств, состоявшемся в Казахстане.

Об этом сообщили в пресс-службе СГБ.

Отмечается, что в своем выступлении на мероприятии начальник СГБ обратил внимание на новые глобальные и региональные угрозы, порождаемые современными геополитическими процессами, в том числе на тяжелые последствия, создаваемые продолжающимися широкомасштабными военными противостояниями в деятельности транспортных коридоров. Привлечение граждан различными путями к военным операциям в качестве наемных бойцов, а также контрабанда оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, незаконно выводимых из зон боевых действий, были оценены как серьезная угроза среде безопасности, отягощающая криминогенную обстановку.

Отмечая негативные последствия продолжающихся на Ближнем Востоке кризисов, в том числе блокады стратегических проливов, для мировой торговли, энергетической безопасности и глобальной экономики, начальник Службы подчеркнул, что в условиях существующей неопределенности ни одно государство не может оставаться в стороне от происходящих процессов, а также отметил важность дальнейшего расширения обмена опытом и информацией между государствами-партнерами с целью надежного обеспечения национальной безопасности и подхода к стоящим вызовам с единой позиции.

На заседании, где была дана оценка существующей ситуации в мире и обсуждены необходимые шаги в направлении обеспечения региональной безопасности на фоне современных вызовов, был подписан итоговый документ, охватывающий соответствующие вопросы.