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Растет число жалоб на компанию Нигяр Фархад

First News Media12:00 - Сегодня
Растет число жалоб на компанию Нигяр Фархад

Растет число жалоб на компанию по обучению за рубежом «AİD Group», учредителем которой является телеведущая Нигяр Фархад.

1news.az сообщает, что одним из тех, кто предъявляет претензии компании, стал житель столицы Руфат Микаилов, обратившийся в «Qafqazinfo».

Два года назад Руфат обратился в «AİD Group», чтобы получить образование в США. В компании ему представили договор, и, согласившись с условиями, он внес 2 тысячи долларов.

По словам заявителя, позже он обнаружил, что в предоставленном ему договоре содержатся условия, отличающиеся от тех, что были указаны в первоначальном документе. Так, в новом договоре говорилось, что за визу необходимо дополнительно заплатить 850 манатов, а также был указан еще ряд дополнительных пунктов.

Ознакомившись в офисе с новым договором, Руфат отказался от первоначальной договоренности с «AİD Group»: «Как только я увидел условия, отличающиеся от того, о чем мы договаривались ранее, я потребовал прекратить рассмотрение моего обращения. Я сообщил об этом и в группе WhatsApp, созданной компанией. Правило таково, что при отказе от договора в течение недели половина уплаченной суммы должна быть возвращена. Но до сих пор из внесенных мною 2 тысяч долларов мне не вернули ни маната. В последний раз я написал заявление в полицию, мне сказали, что со мной свяжутся из прокуратуры. Пока никаких новостей нет».

По словам Руфата, при входе в офис «AİD Group» у него на входе забрали телефон. Это правило применялось ко всем клиентам, чтобы никто не смог сделать аудиозапись.

В настоящее время в Следственном управлении Генеральной прокуратуры по делу «AİD Group» проводятся всесторонние следственные действия. Сообщается, что нескольким потерпевшим ущерб был возмещен.

По информации, полученной «Qafqazinfo», Нигяр Фархад уже привлечена к уголовной ответственности. Ей предъявлено обвинение по статьям 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) и 308 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса, в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Если в дальнейшем эти обвинения подтвердятся в ходе судебного следствия, Нигяр грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Отметим, что два месяца назад «AİD Group» приостановила свою деятельность. Фактический руководитель компании Самир Яхьязаде был задержан Службой государственной безопасности (СГБ). Самир является супругом Нигяр Фархад.

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