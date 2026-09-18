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В детсадах Тбилиси произошло массовое отравление

First News Media11:30 - Сегодня
В детсадах Тбилиси произошло массовое отравление

По меньшей мере 55 детей и ещё одна воспитательница из 20 детских садов Тбилиси были госпитализированы после отравления.

Об этом говорится в заявлении следственной службы Министерства финансов Грузии.

«По существующей на данный момент информации, у 55 воспитанников и одной воспитательницы из 20 детских садов Тбилиси были признаки интоксикации. Они обратились в шесть медицинских учреждений Тбилиси за медицинской помощью», — говорится в заявлении.

В связи со случившимся следственная служба возбудила уголовное дело по статье «Изготовление, ввоз или реализация опасной для жизни или здоровья человека продукции, создавшие угрозу жизни или здоровью» УК Грузии. На протяжении ночи следственные мероприятия проводились в четырёх садах, а также в трёх компаниях, снабжающих детсады продукцией.

По предварительной информации, речь идёт о бактериальной интоксикации, источником которой была пища, принятая в детских садах, указали в следственной службе.

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