EBU отреагировал на отказ Ирландии от «Евровидения-2027» из-за ситуации в Газе

Европейский вещательный союз (EBU) отреагировал на решение ирландского общественного вещателя RTÉ отказаться от участия в песенном конкурсе «Евровидение-2027».

Директор «Евровидения» Мартин Грин заявил, что EBU сожалеет о решении RTÉ, однако полностью его уважает.

«Мы сожалеем, что RTÉ не будет участвовать в песенном конкурсе «Евровидение» в 2027 году, но полностью уважаем их решение и признаём огромный вклад, который они внесли в конкурс. Они остаются важной частью нашей семьи, и нам будет их не хватать», - цитирует Eurovision.tv заявил М.Грин.

Он подчеркнул, что «Евровидение» раскрывает свой потенциал, когда вещатели и артисты из разных стран объединяются, чтобы делиться музыкой, отмечать творчество и создавать связи между зрителями.

По словам М.Грина, именно способность конкурса объединять людей является одной из его главных особенностей, особенно «всё более сложном и разделённом мире».

Директор «Евровидения» также отметил, что каждый вещатель самостоятельно принимает решение об участии в конкурсе следующего года: «Мы продолжим диалог с RTÉ и надеемся вновь приветствовать их на конкурсе в будущем».

Ранее RTÉ объявил об отказе от участия в «Евровидении-2027» из-за ситуации в Газе - ирландский вещатель также заявил, что не будет транслировать конкурс.