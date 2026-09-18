Тело 52-летнего мужчины обнаружили во дворе дома в Загатале

В Загатальском районе обнаружено тело 52-летнего мужчины.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, происшествие произошло накануне вечером в селе Гезбарах.

По информации издания, погибшим является местный житель Сардар Шабан оглы Искендеров. Его тело обнаружили во дворе собственного дома.

Тело мужчины, воспитывавшего двоих детей, направили в Загатальский районный отдел Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для проведения экспертизы.

По факту случившегося прокуратура Загатальского района проводит расследование.