 В Баку несовершеннолетняя родила мертвого ребенка от 18-летнего парня | 1news.az | Новости
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Общество

В Баку несовершеннолетняя родила мертвого ребенка от 18-летнего парня

Фаига Мамедова11:17 - Сегодня
В Баку несовершеннолетняя родила мертвого ребенка от 18-летнего парня

В Баку 18-летний парень привлечен к уголовной ответственности за связь с несовершеннолетней.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, некоторое время назад выяснилось, что жительница поселка Ходжасан Бинагадинского района З. Абдулова (имя и фамилия условные), которой еще не исполнилось 14 лет, беременна.

Несовершеннолетняя девочка на 6-м месяце беременности родила мертвого плода. Об этом факте было сообщено в полицию. В результате в отношении 18-летнего Джамала Бабаева, состоявшего в отношениях с 13-летней девочкой, было возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что Джамал занимался продажей фруктов и овощей во дворе дома, где жила девочка, и они познакомились и начали встречаться.

На основании собранных по факту материалов против Дж. Бабаева было возбуждено дело по статье 150.3.3 (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) Уголовного кодекса, которое было направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

В суде было установлено, что в деянии отсутствовал признак насилия. Было принято решение о наказании Дж. Бабаева по статье 152.2 (половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста) Уголовного кодекса. Его приговорили к 4 годам лишения свободы.

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