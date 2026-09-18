ADY обновляет локомотивный парк: новые локомотивы из Китая доставлены в Баку - ФОТО

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (ADY), входящее в число компаний AZCON Holding, продолжает работу по обновлению локомотивного парка и увеличению грузоперевозочных мощностей.

Как сообщает 1news.az, в Баку доставлены семь современных грузовых локомотивов типа AC50, произведенных китайской компанией «CRRC Ziyang Co., Ltd».

Магистральные локомотивы оснащены передовыми технологиями и инновационными тяговыми системами, отличаются высокой силой тяги и большим запасом топлива. Эти локомотивы позволяют более эффективно и безопасно управлять тяжеловесными грузовыми поездами. Магистральные тепловозы оборудованы современными системами управления и безопасности.

Периодичность технического обслуживания в 90 дней обеспечивает более надежную и бесперебойную эксплуатацию локомотивов, а объем главного резервуара тепловоза в 2 тысячи литров сжатого воздуха и наличие двух компрессоров позволяют водить поезда большей длины.

В то же время возможность соединять два локомотива друг с другом и управлять ими силами одной локомотивной бригады способствует перевозке большего объема грузов по железной дороге, повышению операционной эффективности при управлении тяжеловесными грузовыми поездами и более результативному использованию локомотивов.

Модель AC50 соответствует экологическим стандартам уровня IIIA, установленным Международным союзом железных дорог (UIC). Это дает возможность свободно использовать локомотивы на территориях с особыми требованиями к выбросам.

Новые локомотивы будут задействованы в грузовых перевозках по международным транспортным коридорам.

Азербайджанские железные дороги продолжат работу по обновлению локомотивного парка, наращиванию технических возможностей подвижного состава для грузовых и пассажирских перевозок, а также по обеспечению оперативного и безопасного обслуживания растущего объема грузоперевозок по международным транспортным коридорам. На следующем этапе ведутся переговоры о закупке 14 грузовых локомотивов.