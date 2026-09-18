В Армении задержан брат экс-премьера Абрамяна

В Ереване Антикоррупционный комитет задержал брата бывшего премьер-министра Армении Овика Абрамяна - Генрика Абрамяна, сообщила в пятницу пресс-служба комитета.

"В рамках производства по фактам злоупотребления должностным лицом своими полномочиями, содействия этому деянию, совершения служебного подлога и использования поддельного документа задержан брат бывшего премьер-министра Армении Овика Абрамяна", - говорится в сообщении.

Абрамян занимал пост премьер-министра в 2014–2016 гг.