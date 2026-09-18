Обнародован режим движения на дорогах Баку во время «Формулы-1»
Во время Гран-при Азербайджана «Формулы-1» для обеспечения удобства жителей города и водителей ряд основных дорог будет открыт для движения транспорта в определенные часы.
Как сообщили 1news.az в Операционной компании «Бакинское городское кольцо», также будет организован новый транзитный коридор от пересечения улиц Узеира Гаджибейли и Пушкина в направлении проспекта Бюльбюля.
В связи с гонкой на определенных территориях также будут введены ограничения движения транспорта.
Первое ограничение вступит в силу 19 сентября с 21:00. Оно будет применяться на участке улицы Пушкина от пересечения с улицей Узеира Гаджибейли и проспектом Нефтяников. Ограничение будет действовать до окончания мероприятия.
Согласно Плану управления транспортом, улицы, по которым проходит Бакинское городское кольцо, и территории, охватываемые трассой, будут закрыты для движения транспорта с 01:00 20 сентября до 08:00 28 сентября. Въезд в зоны, где действуют ограничения, и выезд из них будут возможны только при наличии «Разрешения на въезд к месту проживания».
Вместе с тем, исходя из опыта последних трех лет, для удобства жителей города и водителей во время проведения гонки некоторые основные дороги будут открыты для движения транспорта в определенные часы.
Так, 21 и 22 сентября перечисленные ниже пункты въезда и выезда будут открыты для свободного движения транспорта без остановки и стоянки с 07:00 до 09:00 утром и с 18:00 до 20:00 вечером.
23 сентября указанные дороги будут открыты для движения транспорта с 07:00 до 09:00 утром и с 20:00 до 22:00 вечером.
Пункты въезда:
· с Сальянского шоссе в направлении проспекта Нефтяников и площади «Азнефть»;
· с улицы М. Лермонтова в направлении улицы 50-летия ООН и улицы Истиглалият;
· с улицы С. Вургуна в направлении улицы У. Гаджибейли и проспекта Бюльбюля;
· с проспекта Бюльбюля в направлении улицы Хагани и проспекта Нефтяников;
· от пересечения улиц Низами и Пушкина в направлении улицы Хагани;
· от пересечения улиц У. Гаджибейли и Пушкина в направлении проспекта Бюльбюля.
Пункты выезда:
· с проспекта Нефтяников в направлении Бакинского морского порта, Port Baku Mall и Crescent Mall;
· с улицы Истиглалият в направлении проспекта Азербайджан;
· с проспекта Нефтяников в направлении площади «Азнефть», Deniz Mall и Сальянского шоссе.
В указанный период, за исключением общественного транспорта и большегрузных автомобилей, движение транспортных средств будет обеспечиваться через определенные транзитные коридоры.
В период, когда транзитные коридоры будут открыты, за исключением чрезвычайных ситуаций, парковка транспортных средств, а также посадка и высадка пассажиров не будут разрешены. Ограничение скорости на транзитных коридорах составит 50 км/ч.
Гран-при Азербайджана «Формулы-1» Qatar Airways в этом году пройдет 24–26 сентября.