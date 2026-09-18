Обнародован режим движения на дорогах Баку во время «Формулы-1»

Во время Гран-при Азербайджана «Формулы-1» для обеспечения удобства жителей города и водителей ряд основных дорог будет открыт для движения транспорта в определенные часы.

Как сообщили 1news.az в Операционной компании «Бакинское городское кольцо», также будет организован новый транзитный коридор от пересечения улиц Узеира Гаджибейли и Пушкина в направлении проспекта Бюльбюля.

В связи с гонкой на определенных территориях также будут введены ограничения движения транспорта.

Первое ограничение вступит в силу 19 сентября с 21:00. Оно будет применяться на участке улицы Пушкина от пересечения с улицей Узеира Гаджибейли и проспектом Нефтяников. Ограничение будет действовать до окончания мероприятия.

Согласно Плану управления транспортом, улицы, по которым проходит Бакинское городское кольцо, и территории, охватываемые трассой, будут закрыты для движения транспорта с 01:00 20 сентября до 08:00 28 сентября. Въезд в зоны, где действуют ограничения, и выезд из них будут возможны только при наличии «Разрешения на въезд к месту проживания».

Вместе с тем, исходя из опыта последних трех лет, для удобства жителей города и водителей во время проведения гонки некоторые основные дороги будут открыты для движения транспорта в определенные часы.

Так, 21 и 22 сентября перечисленные ниже пункты въезда и выезда будут открыты для свободного движения транспорта без остановки и стоянки с 07:00 до 09:00 утром и с 18:00 до 20:00 вечером.

23 сентября указанные дороги будут открыты для движения транспорта с 07:00 до 09:00 утром и с 20:00 до 22:00 вечером.

Пункты въезда:

· с Сальянского шоссе в направлении проспекта Нефтяников и площади «Азнефть»;

· с улицы М. Лермонтова в направлении улицы 50-летия ООН и улицы Истиглалият;

· с улицы С. Вургуна в направлении улицы У. Гаджибейли и проспекта Бюльбюля;

· с проспекта Бюльбюля в направлении улицы Хагани и проспекта Нефтяников;

· от пересечения улиц Низами и Пушкина в направлении улицы Хагани;

· от пересечения улиц У. Гаджибейли и Пушкина в направлении проспекта Бюльбюля.

Пункты выезда:

· с проспекта Нефтяников в направлении Бакинского морского порта, Port Baku Mall и Crescent Mall;

· с улицы Истиглалият в направлении проспекта Азербайджан;

· с проспекта Нефтяников в направлении площади «Азнефть», Deniz Mall и Сальянского шоссе.

В указанный период, за исключением общественного транспорта и большегрузных автомобилей, движение транспортных средств будет обеспечиваться через определенные транзитные коридоры.

В период, когда транзитные коридоры будут открыты, за исключением чрезвычайных ситуаций, парковка транспортных средств, а также посадка и высадка пассажиров не будут разрешены. Ограничение скорости на транзитных коридорах составит 50 км/ч.

Гран-при Азербайджана «Формулы-1» Qatar Airways в этом году пройдет 24–26 сентября.