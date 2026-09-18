В российском регионе двое детей не выжили после отравления колбасой
В Калининске Саратовской области трое человек, среди них двое детей, не выжили после отравления колбасой.
Об этом стало известно РЕН ТВ.
Собеседник российского телеканала отметил, что трагедия произошла в частном доме в регионе. Жертвами опасного продукта оказались 11-летний мальчик и восьмилетняя девочка. Еще двоих пострадавших после употребления колбасы, включая подростка, доставили в больницу.
На месте происшествия начали работу экстренные службы. Другие обстоятельства случившегося сейчас выясняются.
Источник: Lenta.ru
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