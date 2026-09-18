В российском регионе двое детей не выжили после отравления колбасой

В Калининске Саратовской области трое человек, среди них двое детей, не выжили после отравления колбасой.

Об этом стало известно РЕН ТВ.

Собеседник российского телеканала отметил, что трагедия произошла в частном доме в регионе. Жертвами опасного продукта оказались 11-летний мальчик и восьмилетняя девочка. Еще двоих пострадавших после употребления колбасы, включая подростка, доставили в больницу.

На месте происшествия начали работу экстренные службы. Другие обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

Источник: Lenta.ru