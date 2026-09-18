Анар Алакбаров встретился в Масаллы с матерями шехидов
Помощник президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров встретился в Масаллы с матерями шехидов.
Об этом он сообщил в своей публикации в социальной сети.
Алакбаров отметил, что вместе с участниками встречи с глубоким уважением почтил память шехидов, отдавших свои жизни за Родину.
«Было очень ценно встретиться в Масаллы с матерями шехидов, искренне побеседовать с ними и разделить приятные моменты. Благодарим за тёплое отношение, оказанное гостеприимство и прекрасный стол», — написал он.
275