Война с Ираном обошлась американским налогоплательщикам в 43,6 млрд долларов - СМИ

Конфликт с Ираном к 3 сентября обошёлся американским налогоплательщикам в 43,6 млрд долларов.

Об этом сообщает Punchbowl News со ссылкой на отчёт Центрального командования Вооружённых сил США (CENTCOM), направленный Конгрессу.

По информации издания, 11,2 млрд долларов было потрачено на проведение операций, 28,1 млрд долларов — на восполнение запасов боеприпасов, а 4,3 млрд долларов — на замену утраченной техники.

Ранее Бюджетное управление Конгресса сообщило, что конфликт с Ираном будет обходиться американцам в 2–3 млрд долларов ежемесячно. Отмечалось, что за первые пять месяцев войны уже было потрачено 38 млрд долларов.