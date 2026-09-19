Число жертв теракта на северо-западе Пакистана превысило 30
По меньшей мере 31 человек, в том числе 16 полицейских, погиб в результате теракта у мечети в городе Кохате на северо-западе Пакистана.
Как передает 1news.az, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на правоохранительные органы.
«К настоящему моменту 31 человек, в том числе 16 полицейских, был убит и более 100 ранены», – сообщил собеседник издания.
Ранее сообщалось, что террорист-смертник устроил взрыв рядом с мечетью на территории комплекса Police Lines в провинции Хайбер-Пахтунхва. В ходе перестрелки правоохранители ликвидировали шесть нападавших.
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