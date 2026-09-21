В Сумгайыте мужчина продавал в сети несуществующих ягнят

Задержан человек, совершивший мошенничество в социальной сети.

Как сообщает 1news.az, в Управление полиции города Сумгайыт поступил ряд жалоб в связи с лицом, обманывавшим граждан путем размещения в социальных сетях фальшивых объявлений о продаже мелкого рогатого скота.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, по подозрению в совершении мошеннических действий был установлен и задержан 32-летний Орхан Гасанов.

В ходе расследования было установлено, что этот человек размещал в социальной сети TikTok объявления о продаже ягнят. Получив от различных лиц, обратившихся по поводу объявлений, предоплату в различных размерах, О. Гасанов прерывал с ними связь.