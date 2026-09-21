Венгрия просит США не наказывать её

Власти Венгрии обратились к Конгрессу США с просьбой не применять против их страны закон о новых американских санкциях, допускающий карательные меры против основных покупателей российских нефти и газа.

Об этом сообщил председатель комитета по иностранным делам венгерского парламента Мартон Хайду по итогам поездки в Вашингтон, где у него состоялись встречи с законодателями от Демократической и Республиканской партий.

«Я попросил всех своих собеседников поддержать усилия Венгрии по дальнейшему снижению зависимости от российских энергоносителей и обеспечению поставок энергии из различных источников. Кроме того, я обратился с просьбой содействовать тому, чтобы в переходный период на Венгрию не распространялись штрафные меры США, касающиеся закупки российских энергоресурсов. Мы строим венгерско-американские отношения на основе долгосрочных интересов и общих ценностей, которые выходят за рамки избирательных циклов», — написал Хайду в Facebook.

Председатель комитета уточнил, что побывал в столице США во второй половине минувшей недели. В июле он уже приезжал туда для встреч с американскими коллегами и поднимал вопрос о том, чтобы на Венгрию не распространялись положения нового закона о санкциях, который тогда еще только готовился в Конгрессе.

18 сентября президент Дональд Трамп подписал законопроект об ужесточении санкций против России, который предусматривает, в частности, вторичные санкции против торговых партнеров РФ. В соответствии с документом США могут ввести импортные пошлины в размере 100% в отношении стран, которые являются основными покупателями российских нефти и газа. Венгрия относится к их числу. В то же время закон допускает возможность исключения из санкций, если это будет отвечать интересам национальной безопасности США.

Находясь в Вашингтоне, Хайду проинформировал своих собеседников о положении в Венгрии и попросил их принять во внимание тот факт, что страна предпринимает шаги по диверсификации поставок энергоносителей, чтобы избавиться от энергетической зависимости от России. Новое правительство страны во главе с Петером Мадьяром рассчитывает достичь этой цели к 2035 году. Глава комитета по иностранным делам считает, что в этой ситуации «было бы досадно», если бы Венгрия попала под американские санкции.

Венгрия по-прежнему получает большую часть нефти по трубопроводу «Дружба», а газа — по «Турецкому потоку» и его ответвлениям через Болгарию и Сербию. Как отмечало прежнее правительство Виктора Орбана, в 2025 году в Венгрию из России поступило более 8,5 млн тонн нефти и свыше 7 млрд куб. м природного газа.

Источник: ТАСС