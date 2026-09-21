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«Пора возвращать людей в сёла»: Захид Орудж

First News Media15:38 - Сегодня
«Пора возвращать людей в сёла»: Захид Орудж

«Необходимо провести точный мониторинг численности населения Баку, значительную часть которого составляют арендаторы жилья, особенно приезжие из регионов».

Как сообщает «Qafqazinfo», об этом сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по правам человека заявил его председатель Захид Орудж.

По его словам, это приводит к увеличению нагрузки на тоннели, дорожные развязки, а также рынки жилья и труда столицы. При этом, пока правительство отдает приоритет Баку при распределении бюджетного финансирования, оно фактически косвенно стимулирует внутреннюю миграцию.

«Необходимо снизить тарифы на электроэнергию и газ в сёлах, выдавать ипотеку в регионах, проводить политику нулевого налогообложения для перерабатывающих предприятий, повысить выплаты учителям и врачам. Гражданин должен ощущать преимущества и привлекательность жизни в селе.

Если мы закрываем почту, медицинский пункт, если и школа оказывается под угрозой закрытия, то само существование села ставится под вопрос. Нам необходима программа возвращения в опустевающие села. Важно, чтобы люди действительно жили в регионах и производили там экологически чистую продукцию. Чтобы, приезжая в деревню, мы видели там местных жителей, а также развивался сельский туризм», — отметил депутат.

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