В Газе создали мурал в честь Маклемора после его исключения из тура Эда Ширана – ФОТО

В Газе создали большой мурал с изображением американского рэпера Маклемора после его исключения из предстоящего тура британского певца Эда Ширана.

Как сообщает Reuters, работу создали художники Энн Редван и Кусай аль-Хело. Мурал размещен на массивной бетонной плите среди разрушенных зданий в городе Газа.

На изображении Маклемор предстает с поднятым кулаком, завернутым в палестинский флаг. Рядом размещена надпись: «Спасибо за то, что используешь свой голос в поддержку Палестины».

По словам Редван, таким образом художники хотели выразить благодарность рэперу за его публичную позицию – напомним, что ранее Маклемор был исключен из оставшихся концертов тура Эда Ширана в США после его выступлений с заявлениями в поддержку Палестины.

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