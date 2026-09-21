CNN, MSNOW и Politico подали в суд из-за запрета работать в Белом доме

Американские СМИ CNN, MSNOW и Politico подали в суд на администрацию США после того, как Белый дом лишил их журналистов аккредитации из-за недовольства их публикациями, говорится в совместном заявлении трех изданий.

Президент США Дональд Трамп 18 сентября объявил о запрете CNN, MSNOW и Politico работать в Белом доме, обвинив их в распространении «фейковых новостей». На следующий день журналистам трех СМИ отказали в доступе в комплекс Белого дома, а их пропуска были деактивированы или изъяты.

«Сегодня утром мы уведомили правительство о том, что подаем иск в защиту наших прав, гарантированных первой поправкой, и принципа, согласно которому правительство не должно решать, о чем пресса сообщает или что публикует», — говорится в заявлении американских СМИ.

По утверждению СМИ, Белый дом без предварительного уведомления и предусмотренной процедуры отозвал аккредитации их журналистов из-за недовольства их публикациями. CNN, MSNOW и Politico считают, что такое решение угрожает свободе прессы и праву общества на независимую журналистику без вмешательства властей.

Источник: РИА Новости