Лукашенко не упомянул Пашиняна в поздравлении ко Дню независимости Армении

Президент Беларуси Александр Лукашенко не упомянул премьер-министра Армении Никола Пашиняна в поздравлении ко Дню независимости республики.

Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, он поздравил народ Армении с национальным праздником.

"Это знаменательное событие - 35-летие обретения суверенитета - символизирует стремление армян к свободному и самостоятельному развитию, сохранению своей богатейшей культуры", - говорится в поздравлении.

Лукашенко отметил, что сегодня, когда мир сталкивается с серьезными вызовами, особенно ценными становятся проверенные временем дружественные связи. "Минск и Ереван объединяют не только общие страницы истории, но и искренняя симпатия между людьми, являющаяся прочным фундаментом для открытого и конструктивного партнерства", - подчеркнул он.

Лукашенко пожелал народу Армении стабильности и уверенности в завтрашнем дне. "Пусть в каждом доме царят согласие и радость", - добавил белорусский лидер.

Отношения Беларуси и Армении ухудшились после заявления Александра Лукашенко о конфликте Баку и Еревана по Карабаху, в котором он назвал операцию в Карабахе освободительной войной. Позже армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что не будет посещать Беларусь, пока ее возглавляет Лукашенко.