Танкер подвергся атаке в Ормузском проливе: есть раненые - ФОТО
Два человека пострадали в результате обстрела танкера в Ормузском проливе.
Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
"UKMTO получил сообщение об инциденте с судном, проходившим через Ормузский пролив. Военные власти сообщили UKMTO, что танкер, входивший в пролив, был поражен неизвестным снарядом. Два члена экипажа получили легкие травмы", — информировали в координационном центре.
Там добавили, что судно продолжает следовать к следующему порту назначения своим ходом. Дополнительные детали, включая название судна и порт приписки, не приводятся.
UKMTO WARNING 140-26
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