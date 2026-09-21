Танкер подвергся атаке в Ормузском проливе: есть раненые - ФОТО

Два человека пострадали в результате обстрела танкера в Ормузском проливе.

Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

"UKMTO получил сообщение об инциденте с судном, проходившим через Ормузский пролив. Военные власти сообщили UKMTO, что танкер, входивший в пролив, был поражен неизвестным снарядом. Два члена экипажа получили легкие травмы", — информировали в координационном центре.

Там добавили, что судно продолжает следовать к следующему порту назначения своим ходом. Дополнительные детали, включая название судна и порт приписки, не приводятся.