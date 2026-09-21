«Как Алим Гасымов мог записать с ним дуэт?»: Совместная песня с Узеиром Мехдизаде вызвала шквал критики - ВИДЕО

В конце прошлой недели народный артист Азербайджана Алим Гасымов и певец Узеир Мехдизаде представили совместную композицию «Nəyindən narahatsan» (Что тебя беспокоит?), которая вызвала неоднозначную реакцию пользователей социальных сетей.

Накануне премьеры У.Мехдизаде рассказал о совместном проекте с А.Гасымовым, назвав его большим мастером и поблагодарив за согласие принять участие в записи дуэта. В свою очередь, А.Гасымов отметил, что для него было честью познакомиться с У.Мехдизаде, подчеркнув, что его музыка и тексты ему понравились.

«Создадим что-нибудь красивое для молодых», - заявил Алим Гасымов, говоря о совместной работе.

Непосредственно о выходе дуэта 19 сентября сообщил сам Алим Гасымов в социальных сетях - песня также была опубликована на музыкальных платформах. Слова, музыка и аранжировка композиции «Nəyindən narahatsan» принадлежат Узеиру Мехдизаде, он же выступил режиссером клипа.

Песня вызвала шквал критики в социальных сетях. Многие пользователи задавались вопросом: как артист такого уровня, как Алим Гасымов, мог записать дуэт с Узеиром Мехдизаде?

Главная причина такой реакции - большая разница в творческом подходе двух исполнителей. Алим Гасымов является одним из наиболее известных представителей азербайджанского мугама, и определенно новатором в этом направлении, тогда как творчество Узеира Мехдизаде на протяжении многих лет связывают с распространением в азербайджанской музыке более простой, упрощённой и низкопробной музыкальной продукции.

Именно Узеир Мехдизаде считается одним из артистов, сыгравших заметную роль в популяризации того, что в Азербайджане называют «bayağı» - упрощённой музыки, рассчитанной прежде всего на массового слушателя, именно поэтому для многих поклонников Алима Гасымова его сотрудничество с У.Мехдизаде стало неожиданным и вызвало вопросы.

«Я заранее не предполагал подобную неоднозначную реакцию слушателей на нашу песню. Вернее, не настолько. Знал, что наш дуэт с Узеиром будет именно так воспринят, но это тоже своего рода новшество. Кто критикует - это его дело» - заявил в комментарии Kulis.az Алим Гасымов, подчеркнув, что в песне «Nəyindən narahatsan» ему особенно понравился текст.

В ответ на критику Узеир Мехдизаде записал видеообращение, в котором отметил следующее: «У меня есть просьба к тем, кто не хочет меня слушать или смотреть: пожалуйста, просто пролистайте дальше. Цените и наш труд, и свое время - слушайте и смотрите то, что вам действительно интересно, и позвольте тем, кто хочет меня слушать и смотреть, делать это спокойно».

По словам певца, в последнее время он понял, что дело не в его исполнении, а именно в его успехах – в завершение он пожелал всем успехов в добрых делах и выразил надежду, что их успехи будут продолжаться.

Если говорить о первых результатах дуэта на музыкальных стримингах, то за два дня после премьеры клип на YouTube набрал более 220 тысяч просмотров. Для столь короткого периода это заметный показатель, который свидетельствует об определенном интересе к совместной работе двух исполнителей. На динамику просмотров, однозначно, повлияли сразу несколько факторов -как обсуждение и критика дуэта в социальных сетях, так и интерес поклонников Алима Гасымова и Узеира Мехдизаде.

Отметим, что Алим Гасымов и ранее неоднократно сотрудничал с представителями молодого поколения азербайджанской музыки - среди его совместных проектов можно вспомнить работы с AISEL, Vugarixx, Фаридом Мердом и другими исполнителями. Однако интерес к подобным экспериментам со стороны аудитории далеко не всегда выражается в высоких показателях просмотров и активном обсуждении в социальных сетях.

Для сравнения: клип на совместную композицию А.Гасымова и Vugarixx за восемь лет набрал на YouTube около 1,6 млн просмотров, тогда как видео на песню «Yat rahat», исполненную А.Гасымовым вместе с AISEL и посвященную в память о детях, ставших жертвами армянской агрессии, за три года собрало около 38 тысяч просмотров. На этом фоне показатель нового дуэта с Узеиром Мехдизаде выглядит особенно заметным - уже за первые два дня клип преодолел отметку в 221 тысячу просмотров, и эта цифра продолжает расти.

В конечном счете именно слушатели и зрители определяют, какие музыкальные проекты получают наибольший отклик. Обсуждение, положительные или критические отзывы, репосты и просмотры - все это формирует интерес к той или иной композиции и непосредственно влияет на ее дальнейшее распространение и соответственно популярность. Поэтому остается наблюдать, насколько далеко сможет вырасти показатель просмотров и прослушиваний нового дуэта Алима Гасымова и Узеира Мехдизаде…

Читайте по теме:

Тебе, человечество: О том, как Алим Гасымов покорил Бьорк, Джеффа Бакли и не только - ФОТО - ВИДЕО

Первый канал: «Алим Гасымов – самый известный в мире исполнитель мугама» - ВИДЕО