В Баку начали работу два дошкольных образовательных учреждения – ФОТО 

В столице Азербайджана начали работу недавно переданные в ведение Управления образования города Баку ясли-детский сад №355 и детский сад №357, расположенные в Насиминском районе.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Государственное агентство по дошкольному и общему образованию Азербайджана.

Оба дошкольных образовательных учреждения рассчитаны на четыре группы и обустроены в соответствии с современными требованиями. Детские сады обеспечены необходимой материально-технической базой и условиями для всестороннего развития детей и организации учебно-воспитательного процесса в соответствии с нормативными требованиями, установленными в сфере дошкольного образования. В учреждениях уделено внимание каждой детали, призванной обеспечить комфорт и безопасность детей.

Отметим, что для приёма детей в указанные детские сады регистрация осуществляется в электронной системе. Родители могут встать в очередь и подать заявление в оба детских сада через электронную систему регистрации bq.edu.az.

Подчеркнем, что ранее оба дошкольных образовательных учреждения находились в ведении Министерства внутренних дел.