Российский дрон залетел в кабинет начальника полиции Рустама Велиева в украинском Павлограде - ФОТО - ВИДЕО
В украинском городе Павлоград служебный кабинет начальника полиции, азербайджанца Рустама Велиева, подвергся удару дрона.
Кабинет и весь этаж полностью разрушены.
Р. Велиев не пострадал, так как покинул кабинет сразу же, как почувствовал опасность. Среди находившихся в управлении полицейских также обошлось без жертв.
Рустам Эльчин оглу Велиев занимает должность начальника полиции Павлограда уже около 3 лет, сам он родом из Сальянского района Азербайджана.
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