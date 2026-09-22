Российский дрон залетел в кабинет начальника полиции Рустама Велиева в украинском Павлограде - ФОТО - ВИДЕО

В украинском городе Павлоград служебный кабинет начальника полиции, азербайджанца Рустама Велиева, подвергся удару дрона.

Кабинет и весь этаж полностью разрушены.

Р. Велиев не пострадал, так как покинул кабинет сразу же, как почувствовал опасность. Среди находившихся в управлении полицейских также обошлось без жертв.

Рустам Эльчин оглу Велиев занимает должность начальника полиции Павлограда уже около 3 лет, сам он родом из Сальянского района Азербайджана.