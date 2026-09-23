На дорогах Баку наблюдаются пробки: список перегруженных улиц и проспектов
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
6. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского олимпийского стадиона в направлении станции метро "20 Января";
7. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;
8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
9. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";
10. Улица Бакиханова, от пересечения с улицей Джалила Мамедгулузаде в направлении круга у Госкомстата;
11. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
12. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
13. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
14. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20.