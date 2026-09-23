В Азербайджане наступила осень

Осенний сезон наступил в Азербайджане 23 сентября в 04:05 по бакинскому времени.

Как сообщили 1news.az на кафедре астрофизики Бакинского государственного университета, в это время ночь и день практически сравниваются, и Солнце восходит точно на востоке и заходит на западе. Однако из-за атмосферной рефракции и углового размера солнечного диска продолжительность дня составляет не ровно 12 часов, а несколько превышает ночь. В ходе своего годового движения Солнце пересекает небесный экватор и переходит из Северного полушария в Южное. С этого момента в Северном полушарии начинается осень, а в Южном - весна. В дальнейшем в Северном полушарии дни постепенно сокращаются, а ночи начинают удлиняться.

Смена времен года связана не с изменением расстояния от Земли до Солнца, а с движением Земли вокруг Солнца и наклоном ее оси вращения к плоскости орбиты примерно под углом 66,56°. Именно вследствие этого наклона в течение года меняется угол падения солнечных лучей на поверхность Земли и сменяются времена года.

В этом году астрономическая осень продлится 89 дней 21 час 45 минут 1 секунду и завершится 22 декабря зимним солнцестоянием. С этого момента в Северном полушарии начнется астрономическая зима, а в Южном - астрономическое лето.