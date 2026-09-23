Дорожная полиция: наушники и телефоны превращают переход дороги в смертельную ловушку

Главное управление государственной дорожной полиции (ГДП) МВД обратилось к пешеходам в связи с соблюдением правил дорожного движения.

Как сообщили в ведомстве, обеспечение безопасности дорожного движения требует строгого соблюдения правил и ответственного поведения не только от водителей, но и от пешеходов:

«К сожалению, в некоторых случаях выход пешеходов на проезжую часть без должной оценки дорожной обстановки, переход в неустановленных местах и невнимательность приводят к тяжелым дорожно-транспортным происшествиям.

Переходя дорогу, следует пользоваться пешеходными переходами - наземными и подземными. Однако одно лишь наличие перехода не дает права пересекать дорогу не глядя. Перед началом движения необходимо правильно оценить скорость приближающихся транспортных средств и расстояние до них, а также убедиться, что водитель вас видит и созданы условия для безопасного перехода».

В ведомстве отметили, что особую осторожность необходимо проявлять на нерегулируемых пешеходных переходах:

«Внезапный выход на проезжую часть перед движущимся транспортом, переход дороги в условиях ограниченной видимости и уверенность в том, что автомобиль сможет остановиться мгновенно, создают серьезную опасность. Право преимущественного прохода ни в коем случае не дает основания пренебрегать мерами предосторожности.

Использование мобильных телефонов, наушников и других отвлекающих средств при переходе дороги еще больше увеличивает риск. Невнимательность в течение всего нескольких секунд может привести к тяжелым и необратимым последствиям».